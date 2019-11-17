Убывающая Луна в этом году помешает наблюдать за Леонидами

(Казань, 17 ноября, «Татар-информ»). Предстоящей ночью убывающая Луна помешает наблюдать за одним из ярчайших метеорных потоков – Леонидами. Об этом сообщает пресс-служба Московского планетария.

Хотя Леониды наблюдаются почти весь последний месяц осени, с 6 по 30 ноября, их максимум придется именно на 2 часа ночи по московскому времени 18-го числа.

«<...> в ночь пика ожидается до 15 метеоров в час. Но убывающая Луна <...>, которая в ночь максимума располагается недалеко от радианта Леонид в созвездии Рака, существенно помешает наблюдениям», – предупреждает планетарий.

Кроме того, в Казани помешать увидеть звездный дождь могут облака, которые затянули небо, несмотря на антициклон.

Леониды – один из самых значительных метеорных потоков, известный человечеству уже около 3800 лет. Составляющие его быстрые метеоры белого цвета кажутся вылетающими из созвездия Льва, по которому он и получил свое название.

Звездный дождь порождается остатками кометы Темпеля – Туттля, которая делает оборот вокруг Солнца за 33 года. С ее приближением к Земле метеорный поток усиливается. Так, в 1966 году наблюдалось до 10 тыс. метеоров в час, а самые яркие из описанных Леонид пришлись на 1833 год.

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