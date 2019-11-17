WORLDSKILLS - 2019

Артур Шипилов

17 ноября 2019, 14:04

Спорт

Александр Красных: Работа с детьми очень важна, ведь они скоро заменят нас в спорте

Рекомендуем

Спорт

Александр Красных: Работа с детьми очень важна, ведь они скоро заменят нас в спорте

Фото: Артур Шипилов

Чемпион мира по плаванию рассказал о ближайших спортивных планах.

(Казань, 17 ноября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Чемпион мира по плаванию татарстанец Александр Красных прокомментировал свое присутствие на республиканской спартакиаде по плаванию «Марафон здоровья».

«Во время автограф-сессии всегда интересно пообщаться с детьми. Люблю их проводить, стараюсь часто присутствовать и отвечать на вопросы детей. Работа с детьми всегда важна, ведь это те, кто заменит нас в спорте», – пояснил Красных.

Кроме того, спортсмен отметил, что в ближайшее время выступать на каких-либо соревнованиях не намерен: «Пока отдыхаю, ни к чему не готовлюсь. Когда приду к выводу, что пора начинать работу, тогда и начну». 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Ирек Зиннуров: В следующем году в «Марафон здоровья» добавим турнир по водному поло
Новости дня
14:37
Скандально известная челнинка дала ребенку порулить на скорости в 130 км/час

Соответствующие кадры женщина опубликовала на своей странице в социальной сети.

14:08
Ирек Зиннуров: В следующем году в «Марафон здоровья» добавим турнир по водному поло

Президент клуба по водным видам спорта «Синтез» прокомментировал проведение в Казани спартакиады по плаванию.

14:04
Александр Красных: Работа с детьми очень важна, ведь они скоро заменят нас в спорте

Чемпион мира по плаванию рассказал о ближайших спортивных планах.

14:00
Итоги и автографы от Красных и Шлейхера: в Казани прошла спартакиада по плаванию

В финальных соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов со всего Татарстана.

13:48
Медики назвали первые симптомы рака легких
13:20
Лыжница из Татарстана взяла «бронзу» на предсезонном турнире в Рованиеми

Победу на дистанции 10 километров одержала Катерина Разымова из Чехии.

12:58
Ученые рассказали о популярном напитке, способном продлить жизнь
12:36
Правительство РФ поручило внедрить систему мотивации при диспансеризации
12:16
В аэропорту Казани почтили память жертв крушения Boeing-737

Авиалайнер разбился при посадке шесть лет назад, 17 ноября 2013 года.

12:03
Престарелая женщина получила ожоги лица и рук на пожаре в Альметьевском районе

В селе Абдрахманово загорелись частный дом и сарай.

11:56
Кардиолог напомнил о вредных свойствах вейпов
11:34
Турнир по легкой атлетике собрал в Казани более 1100 спортсменов со всей России

Проводящиеся с 1999 года состязания посвящены памяти заслуженного тренера РСФСР Юрия Красильникова.

11:06
Медики назвали самые полезные для суставов продукты
10:55
В сгоревшем доме в Бугульме пожарные нашли тело 71-летнего мужчины

Сегодня утром пожар уничтожил дом на улице Николая Щорса.

10:32
В Казани расскажут о синтезе искусства и современных технологий

Публичная лекция состоится в ЦСК «Смена».

10:11
В Татарстане сгорела фура с печеньем из Свердловской области, водитель получил ожоги

Пожар случился вчера вечером на 1016-м километре трассы М7 на стоянке для грузовиков «Тургай».

10:10
В Гидрометцентре РФ объяснили отсутствие снега в стране
09:45
В ООН перечислили основные причины гибели россиян в ДТП
09:20
Татарстан оказался на втором месте среди регионов по продажам отечественных авто

Лидером по числу приобретенных машин российских марок стала Самарская область.

08:00
На первых референдумах по самообложению в Татарстане ожидают более 9 тыс. сельчан

Сегодня на избирательные участки придут жители Черемшанского и Верхнеуслонского районов РТ.

07:38
В кинотеатре «Мир» покажут биографические фильмы о выдающихся личностях Татарстана

Казанцы смогут увидеть ленты о Марате Тазетдинове, Салихе Япееве и Назибе Жиганове.

06:11
Фото высокогорской учительницы разместили на выставке Госсовета РТ

Самой большой ценностью и наградой для педагога стала любовь ее учеников.

05:22
Сообщения нижнекамцев в соцсетях помогли ликвидировать свалку и благоустроить СНТ

Экологи посетили конечный остановочный пункт маршрута 105 и обнаружили несанкционированную свалку.

04:14
Новогоднюю елку в мамадышском парке Победы начнут собирать в начале декабря

В прошлом году самые ранние атрибуты праздника в Мамадыше также начали появляться в первых числах декабря.

03:14
Кардиологи и сосудистые хирурги Казани обследовали тетюшан

За четыре дня «Мобильная поликлиника» смогла осмотреть более 200 жителей близлежащих населенных пунктов.

События