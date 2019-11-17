Александр Красных: Работа с детьми очень важна, ведь они скоро заменят нас в спорте

(Казань, 17 ноября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Чемпион мира по плаванию татарстанец Александр Красных прокомментировал свое присутствие на республиканской спартакиаде по плаванию «Марафон здоровья».

«Во время автограф-сессии всегда интересно пообщаться с детьми. Люблю их проводить, стараюсь часто присутствовать и отвечать на вопросы детей. Работа с детьми всегда важна, ведь это те, кто заменит нас в спорте», – пояснил Красных.

Кроме того, спортсмен отметил, что в ближайшее время выступать на каких-либо соревнованиях не намерен: «Пока отдыхаю, ни к чему не готовлюсь. Когда приду к выводу, что пора начинать работу, тогда и начну».

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