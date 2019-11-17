Медики назвали первые симптомы рака легких

(Казань, 17 ноября, «Татар-информ»). В большинстве случаев рак легких никак не проявляет себя на начальных стадиях, однако врачи все же перечисляют некоторые симптомы, которые могут указывать на него. Об этом сообщает «Медикфорум».

Так, одними из признаков начинающегося онкологического заболевания являются затрудненное дыхание и приступы кашля с выделением мокроты по утрам, напоминающие симптомы простуды. Иногда в мокроте может содержаться кровь.

Кроме того, на рак легких могут указывать никак не проходящий, несмотря на лечение, бронхит, пневмония, постоянная хрипота, боли при дыхании, одышка даже при небольших физических нагрузках, отек шеи и лица.

«Постоянное плохое общее состояние в течение нескольких недель с эпизодами лихорадки, ночным потоотделением , сильной потерей аппетита и веса без видимой причины, снижением работоспособности и усталостью» могут сигнализировать о наступлении поздних стадий заболевания.

Помимо перечисленных выше, на рак легких могут указывать и такие нетипичные симптомы, как боль в костях в нижней части тела, остеопороз, утолщение кончиков пальцев и ногтей и жировые отложения вокруг средней части тела.

По словам специалистов, далеко не всегда эти признаки связаны с развитием онкологических процессов в организме. Однако всегда при их появлении необходимо срочно пройти медицинское обследование.

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