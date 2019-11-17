На содержание парков и скверов Альметьевска выделят 12,5 млн рублей

(Казань, 17 ноября, «Татар-информ»). На содержание парков и скверов Альметьевска в будущем, 2020 году власти города намерены потратить 12 млн 506 тыс. рублей. Это следует из тендера, размещенного на портале госзакупок.

Подрядчик должен будет отвечать за состояние 16 городских парков и общественных территорий. Это, в частности, шесть очередей каскада прудов, лесопарковая зона по улице Бигаш, сквер за памятником Габдулле Тукаю, территорию у городского озера, парк с родником «Шамсинур», зона Сабантуя, пляжная зона водохранилища и парк «Здоровье».

Предполагается выполнение таких работ, как уход за деревьями, очистка от снега и льда тротуаров и лестниц, очистка от грязи и мусора, подстригание газонов, ремонт скамеек, вырезка порослей, укладка тротуаров.

«Гарантия качества предоставляется подрядчиком на весь объем выполненных работ», – отмечается в документации.

Заявки от желающих принять участие в аукционе принимаются с 14 по 22 ноября, сам он состоится 26 ноября.

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