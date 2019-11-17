Лыжница из Татарстана взяла «бронзу» на предсезонном турнире в Рованиеми

(Казань, 17 ноября, «Татар-информ»). Лыжница из Татарстана Анна Нечаевская завоевала бронзовую медаль на стартовавшем накануне в финском городе Рованиеми предсезонном турнире категории FIS. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Нечаевская стала третьей на дистанции 10 километров свободным стилем, которую она преодолела за 25 минут 2,7 секунды, отстав от лидера на 37,3 секунды. При этом она на три секунды опередила другую россиянку – Ольгу Цареву, занявшую четвертое место.

«Золото» досталось Катерине Разымовой из Чехии, преодолевшей 10 километров за 24 минуты 25,4 секунды. «Серебро» – у отставшей от нее на 1,4 секунды Терезы Штадлобер из Австрии.

Среди мужчин на дистанции 15 км свободным стилем победил россиянин Сергей Устюгов, показавший время 35 минут 55 секунд, отмечает журнал «Лыжный спорт».

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