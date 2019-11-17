Правительство РФ поручило внедрить систему мотивации при диспансеризации

(Казань, 17 ноября, «Татар-информ»). Правительство России поручило главам ряда регионов страны активнее привлекать местных жителей к диспансеризации и вовлекать работодателей в процесс мотивирования работников к прохождению осмотра.

Как сообщает пресс-служба кабинета, речь идет о Республике Крым, Камчатском и Приморском краях, Владимирской, Магаданской, Мурманской и Новгородской областях, городах федерального значения Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе.

Кроме того, руководителям всех субъектов Федерации рекомендовано «при формировании региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения обеспечить приоритетное оснащение необходимым оборудованием медицинских организаций, проводящих профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию».

Контроль за проведением Всероссийской диспансеризации взрослого населения в 2019-2020 годах возложен на Министерство здравоохранения РФ, Росздравнадзор и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. О ее результатах главы этих ведомств должны будут доложить Правительству страны.

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