Бугульминцы победили в национальном конкурсе «Золотые Имена Высшей Школы»

(Казань, 17 ноября, «Татар-информ»). В Общественной палате РФ прошло торжественное награждение победителей национального конкурса «Золотые Имена Высшей Школы». Победу в этом конкурсе одержали представители Бугульминского филиала «КНИТУ» Гузель Рахимова и Станислав Недобежкин. Об этом пишет «Бугульминская газета».



Проект «Золотые Имена Высшей Школы» является ежегодным конкурсным отбором по рекомендации вузов и научных учреждений РФ самых достойных представителей профессорско-преподавательского состава, имеющих личный успех и достижения в учебном процессе с применением новейших методик для повышения качества образования.





Кульминацией награждения стала выдача наградных комплектов и Книг Почета, содержащих имена лучших преподавателей вузов России, в которых теперь есть и имена бугульминцев.



Перед награждением в Общественной палате России состоялась национальная научно-практическая конференция «Стратегические ориентиры развития высшей школы». На данной конференции директор Бугульминского филиала «КНИТУ» Гузель Рахимова и старший преподаватель Станислав Недобежкин достойно представили Бугульму и высшую школу Татарстана.





Основная задача конференции – выработать научные и практические подходы к развитию профессионального образования. Ключевая тема научного дискурса – роль преподавателя в развитии системы образования.

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