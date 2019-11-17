В аэропорту Казани почтили память жертв крушения Boeing-737

(Казань, 17 ноября, «Татар-информ»). В Международном аэропорту «Казань» сегодня почтили память жертв случившегося шесть лет назад крушения пассажирского самолета Boeing-737. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Сначала были зачитаны имена всех погибших в авиакатастрофе. После этого была объявлена минута молчания.

Среди участников траурного мероприятия помимо друзей и родственников жертв трагедии были Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова и министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин.

«Собравшиеся возложили цветы к мемориальному комплексу с фамилиями погибших», – отметили в пресс-службе.

Летевший из Москвы авиалайнер Boeing-737 разбился при посадке 17 ноября 2013 года.

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