Нижнекамск вошел в топ-50 городов России, где можно хорошо отдохнуть

(Казань, 17 ноября, «Татар-информ»). Нижнекамск вошел в топ-50 городов России по доступности инфраструктуры для отдыха и занятий спортом. Портал Domofond.ru подготовил очередной рейтинг.



Аналитики предложили жителям 200 городов России дать оценку по шкале от одного до десяти баллов утверждению «В моем районе достаточно мест для спорта и отдыха, есть кафе, спортивные площадки и многое другое».



В результате исследования Нижнекамск расположился на 21-м месте, пропустив на одну позицию Альметьевск. Нефтеград оказался на 20-й строчке. Набережным Челнам жители города отдали 30-е место, Казань поместили на 36-ю позицию.



В опросе приняли участие более 90 тысяч жителей России.



Самый лучший город в стране в плане организации досуга стал Курдово Ленинградской области. Хуже всех себя чувствуют жители Киселева Кемеровской области.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Нижнекамск обошел все города Татарстана в общероссийском рейтинге дружелюбия.

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