(Казань, 17 ноября, «Татар-информ»). Престарелая женщина получила ожоги лица и рук на пожаре в Альметьевском районе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Вчера утром в МЧС поступило сообщение о том, что в селе Абдрахманово горят одноэтажный дом и сарай. Площадь пожара составила 71 квадратный метр.

В результате пострадала 84-летняя хозяйка дома. Женщину доставили в Альметьевскую больницу с ожогами голеней, лица и кистей.

В течение получаса пожар был потушен. Причины возгорания устанавливаются.

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