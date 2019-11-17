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Татар-информ

17 ноября 2019, 11:34

Спорт

Турнир по легкой атлетике собрал в Казани более 1100 спортсменов со всей России

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Спорт

Турнир по легкой атлетике собрал в Казани более 1100 спортсменов со всей России

Проводящиеся с 1999 года состязания посвящены памяти заслуженного тренера РСФСР Юрия Красильникова.

(Казань, 17 ноября, «Татар-информ»). Традиционный турнир по легкой атлетике памяти Юрия Красильникова собрал в Казани 1147 юных спортсменов из разных регионов России. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Участники турнира состязались в беге на дистанциях 60, 200, 400, 800, 1500 и 3000 метров, в беге на 60 метров с барьерами, эстафете, прыжках в длину, в высоту, с шестом, а также в толкании ядра. Соревнования проводились среди спортсменов 14-15 лет, 16-17 лет и 18-19 лет.

В частности, среди девушек 16-17 лет на дистанции 3000 метров победила Валерия Плаксина из Казани. А среди юниорок 18-19 лет ее землячка Юлия Сохацкая отличилась в беге на 60 метров с барьерами, прыжках в длину и толкании ядра.

Среди юношей 14-15 лет в беге на 60 метров первым стал еще один казанец – Ранель Шафиков. Он же показал лучший результат в прыжках в длину.

Есть среди победителей состязаний и другие татарстанцы. Полностью результаты всех участников и участниц турнира выложены на сайте мэрии.

Турнир памяти заслуженного тренера РСФСР Юрия Красильникова проводится с 1999 года. «С каждым годом соревнования становятся все популярнее, количество их участников растет <...>», – отмечает пресс-служба мэрии. 

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