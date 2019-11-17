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Татар-информ

17 ноября 2019, 10:55

Происшествия

В сгоревшем доме в Бугульме пожарные нашли тело 71-летнего мужчины

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Происшествия

В сгоревшем доме в Бугульме пожарные нашли тело 71-летнего мужчины

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Сегодня утром пожар уничтожил дом на улице Николая Щорса.

(Казань, 17 ноября, «Татар-информ»). В сгоревшем доме в Бугульме пожарные нашли тело 71-летнего мужчины, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сегодня около семи часов утра в МЧС поступило сообщение о том, что на улице Николая Щорса загорелся одноэтажный частный дом.

Первыми на место прибыли пожарные ПСЧ №61, на тот момент пламя охватило постройку на площади 120 квадратных метров.

В течение 20 минут огнеборцы ликвидировали пожар. В коридоре на полу обнаружили тело хозяина дома.

Специалисты выясняют, что стало причиной возгорания.

 

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