(Казань, 17 ноября, «Татар-информ»). В сгоревшем доме в Бугульме пожарные нашли тело 71-летнего мужчины, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Сегодня около семи часов утра в МЧС поступило сообщение о том, что на улице Николая Щорса загорелся одноэтажный частный дом.
Первыми на место прибыли пожарные ПСЧ №61, на тот момент пламя охватило постройку на площади 120 квадратных метров.
В течение 20 минут огнеборцы ликвидировали пожар. В коридоре на полу обнаружили тело хозяина дома.
Специалисты выясняют, что стало причиной возгорания.