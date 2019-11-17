В Казани расскажут о синтезе искусства и современных технологий

(Казань, 17 ноября, «Татар-информ»). Сегодня, 17 ноября, в казанском Центре современной культуры «Смена» выступит с лекцией петербургский интерактивный художник и преподаватель в области новых медиа Ильдар Якубов.

В своем выступлении «Искусства и технологии. Купола и шейдеры (шейдеры – программы, предназначенные для исполнения процессорами видеокарты – прим. Т-и)» гость из Санкт-Петербурга расскажет о взаимосвязях современных технологий и существующего здесь и сейчас искусства.

Мероприятие начнется в 18 часов. Вход на него будет свободным, отмечают организаторы события.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в ЦСК «Смена» проходят циклы лекций «Злой демон Декарта. Современные модели знания» и «Больше чем музыка».

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