В Татарстане сгорела фура с печеньем из Свердловской области, водитель получил ожоги

(Казань, 17 ноября, «Татар-информ»). В Елабужском районе сгорела фура с печеньем из Свердловской области, водитель получил ожоги, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Пожар случился вчера вечером на 1016-м километре трассы М7 на стоянке для грузовиков «Тургай».

Пламя охватило грузовик «Рено» и его полуприцеп на площади в 60 квадратных метров.

Водитель пытался потушить пожар и получил небольшие ожоги. Медики оказали ему помощь на месте.

По предварительным данным, возгорание случилось из-за неисправности в машине.

Перевозил кондитерские изделия.

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