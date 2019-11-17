В Татарстане сгорела фура с печеньем из Свердловской области, водитель получил ожоги

(Казань, 17 ноября, «Татар-информ»). В Елабужском районе сгорела фура с печеньем из Свердловской области, водитель получил ожоги, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Пожар случился вчера вечером на 1016-м километре трассы М7 на стоянке для грузовиков «Тургай».
Пламя охватило грузовик «Рено» и его полуприцеп на площади в 60 квадратных метров.
Водитель пытался потушить пожар и получил небольшие ожоги. Медики оказали ему помощь на месте.
По предварительным данным, возгорание случилось из-за неисправности в машине.
Перевозил кондитерские изделия.