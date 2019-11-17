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Татар-информ

17 ноября 2019, 09:45

ОбществоПроисшествия

В ООН перечислили основные причины гибели россиян в ДТП

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ОбществоПроисшествия

В ООН перечислили основные причины гибели россиян в ДТП

Спецпосланник генсека ООН отметил важность образования для уменьшения смертности на дорогах.

(Казань, 17 ноября, «Татар-информ»). Спецпосланник генсека ООН по безопасности дорожного движения и президент Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт перечислил основные причины высокой смертности на дорогах России, передает РИА Новости.

В том числе Жан Тодт обратил внимание на недостаточное образование водителей и пешеходов. «Необходимо начинать уже в школе. Молодые люди легче впитывают эту информацию и могут передавать ее даже своим родителям», – подчеркнул он.

Именно образовательные меры спецпосланник назвал основным способом борьбы с пьянством за рулем. При этом он выступил за жесткие меры в отношении садящихся за руль в пьяном виде. «Если вы хотите, чтобы люди осознали, что можно делать, а что нельзя, должны быть суровые последствия», – объяснил он.

Вместе с тем Тодт констатировал, что российское законодательство в сфере дорожного движения требует доработки. Отдельно он упомянул необходимость улучшить обеспечение безопасности пешеходов, велосипедистов и самокатчиков.

Спецпосланник генсека ООН заметил, что власти России приложили значительные усилия для решения проблемы безопасности дорожного движения. Однако, по его мнению, «многое еще предстоит сделать».

Сегодня, 17 ноября, отмечается Всемирный день памяти жертв ДТП. За год, согласно данным ВОЗ, по всему миру в дорожных авариях гибнут около 1,35 млн человек. По информации ГИБДД, в России за 2018 год в ДТП погибли более 18 тыс. и пострадали почти 215 тыс. человек. 

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