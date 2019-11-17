Татарстан оказался на втором месте среди регионов по продажам отечественных авто

(Казань, 17 ноября, «Татар-информ»). По итогам девяти месяцев текущего года Татарстан занял второе место среди регионов России по количеству приобретенных автомобилей российского производства.

Всего с января по сентябрь 2019-го в республике было куплено 14,6 тыс. отечественных машин, сообщает Car.ru.

При этом в целом по стране за три первых квартала этого года было приобретено более 258 тыс. отечественных авто. «<...> скорее всего, в пользу российских автомобилей говорит их более низкая цена», – отмечает издание.

Регионом – лидером по числу купленных российских машин ожидаемо оказалось Самарская область (свыше 15 тыс. авто). На третьем месте – Республика Башкортостан с 13,4 тыс. отечественных автомобилей.

Четвертым регионом в топе стала Московская область, жители которой приобрели 10,3 тыс. авто российского производства, а пятым – Свердловская с 9,2 тыс. таких машин. Помимо них, в топ-10 вошли Пермский край, Челябинская область, Краснодарский край, Москва и Санкт-Петербург.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Татарстан вошел в пятерку регионов с высокими продажами иномарок.

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