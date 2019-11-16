На первых референдумах по самообложению в Татарстане ожидают более 9 тыс. сельчан

(Казань, 17 ноября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). На референдумах по самообложению в Черемшанском и Верхнеуслонском районах РТ будут работать 15 участковых избирательных комиссий, а на участках ожидают принять более 9 тыс. избирателей. Такой информацией с ИА «Татар-информ» поделились в ЦИК РТ.

«17 ноября в Татарстане пройдут два местных референдума по вопросу введения самообложения граждан, на которых ожидается более 9 тыс. избирателей», — сообщили в Центральной избирательной комиссии РТ.

В Верхнеуслонском районе планируют встретить более 4 тыс. человек, а в Черемшанском районе на референдуме ожидают более 5 тыс. избирателей.

Подробнее о референдумах по самообложению в Татарстане читайте на портале «События». ]

«Участвуя в программе самообложения, жители сами контролируют вложенные деньги и качество выполненных работ», — отметил председатель Совета муниципальных образований РТ Экзам Губайдуллин.

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