Сообщения нижнекамцев в соцсетях помогли ликвидировать свалку и благоустроить СНТ

(Казань, 17 ноября, «Татар-информ»). На этой неделе сразу в нескольких интернет-пабликах Нижнекамска появилась информация про несанкционированную свалку на конечной остановке по маршруту 105. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



На место для проверки информации прибыли экологические службы. К экологам подключились сотрудники городского исполкома. Выяснилось, что свалка образовалась не из-за садоводов СНТ, а по вине жителей соседней Ильинки.



После проверки состоялось совещание на территории садового некоммерческого товарищества, на котором решили с понедельника установить контейнеры – мусор из них будет вывозиться еженедельно.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что один из жителей Нижнекамска обнаружил свалку ртутных ламп возле детского сада.

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