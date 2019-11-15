В кинотеатре «Мир» покажут биографические фильмы о выдающихся личностях Татарстана

(Казань, 17 ноября, «Татар-информ»). 18 и 19 ноября в кинотеатре «Мир» состоятся показы документальных биографических фильмов об известных личностях Казани и Татарстана. Об этом сообщает «Татаркино».



18 ноября на экране будут представлены биографические фильмы о Марате Тазетдинове и Салихе Япееве. Начало запланировано на час дня. 19 ноября состоится показ фильмов о Назибе Жиганове и Салихе Япееве. Начало – в десять утра. Вход свободный.





Марат Тазетдинов возглавлял Татарскую государственную филармонию, без него немыслима культурная жизнь Казани 70 — 80-х годов. Деятель также прославился как поэт-бард и продюсер.

Назиб Жиганов – выдающийся татарский советский композитор, основатель Казанской государственной консерватории, открыл всему миру татарскую музыку и вдохнул в нее мировые симфонические традиции.





Салих Япеев был министром МВД Татарстана в течение 24 лет, уникальный силовик-интеллигент, фронтовик, создатель системы высшего образования кадров для Министерства внутренних дел.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.