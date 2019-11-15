Фото высокогорской учительницы разместили на выставке Госсовета РТ

(Казань, 17 ноября, «Татар-информ»). Более 30 лет работает педагогом жительница села Суксу Высокогорского района Клара Гарипова. В 2017 году она стала лучшим сельским учителем по версии журнала «Магариф». А недавно ее фото разместили на выставке в Госсовете РТ. Об этом пишут «Высокогорские вести».
Клара Гарипова поделилась, что эти 30 лет пролетели для нее как один миг – о выборе профессии она не жалела никогда. Сразу знала, что преподавательская деятельность – ее судьба.
«Помню, в педагогический колледж мы приехали в последний день работы приемной комиссии. Папа еще сказал, что, наверное, не судьба. И только мы собрались уходить, как вышел директор, и нас приняли», – вспоминает учительница татарского языка и литературы Клара Гарипова.
Будущий педагог родилась в Высокогорском районе. Профессию учителя получила в Арском педколледже. После его окончания вернулась в родные края, где работала учителем младших классов. Проработав семь лет в «началке», решила сменить род деятельности и стала преподавателем татарского языка и литературы.
Со многими из своих учеников общается до сих пор.
«У каждого ученика есть какое-то качество, которое сильно притягивает, которое отличает его от других. И увидеть это – главная задача учителя», – считает учительница татарского языка и литературы.
Во всех начинаниях ее поддерживает семья: любимый муж, сыновья. Также самой большой ценностью и наградой для педагога стала любовь ее учеников.