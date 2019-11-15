Жители высокогорского села Усады проявили низкую активность в самообложении

(Казань, 17 ноября, «Татар-информ»). На сегодняшний день общие собрания проходят по всем сельским поселениям Высокогорского района. В первую очередь на них обсуждают программу самообложения, а также то, что в будущем году необходимо сделать в населенном пункте. Самая низкая активность жителей – в селе Усады, пишут «Высокогорские вести».



Ранее на улице Школьной в этом селе по программе самообложения посыпали дорогу щебнем. На работы было потрачено более 600 тыс. рублей. Однако благоустроена проезжая часть не полностью. Ремонтные работы могли бы продолжаться и дальше, если бы население активнее ходило на сходы граждан.





Опрос показал, что о программе самообложения и обо всех предоставляемых выгодах граждане знают, однако усадцы не изъявили желания участвовать в благоустройстве села.



«Из-за того, что местные жители не пришли на сходы, получается, мы поэтому и не проходим. И выходит, что все работы по благоустройству у нас приостановились», – посетовал и.о. руководителя исполкома Усадского сельского поселения Фанис Забиров.



«На последнем сходе присутствовало очень мало народу. Хотя жители были предупреждены, однако активности не проявили. То ли не верят уже никому, то ли какая-то другая у них причина. Сход был намечен на воскресный день, может у сельчан имелись свои планы. Кто знает», – говорит жительница села Усады, активист Расима Бикбаева.



Иная ситуация в деревне Хохлово. Так в 2018 году жители деревни собрали около 200 тысяч рублей. При софинансировании государства получился 1 млн рублей. На эту сумму были покрыты щебнем почти все дороги в деревне.

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