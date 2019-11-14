В Мамадышском ЗАГСе стартовали съемки об уникальных и успешных семьях района

(Казань, 17 ноября, «Татар-информ»). Мамадышский отдел ЗАГС совместно с местным телевидением делится историями успешных молодых семей. В уютной атмосфере отдела ЗАГС прошли съемки очередного выпуска молодежного проекта «МамадышТВ» – ТОК, сообщает пресс-служба ведомства.



Гостями программы стала спортивная семья Клиновых. Во время беседы им пришлось ответить на довольно откровенные и неожиданные вопросы, отмечается в источнике. Клиновы уникальны тем, что оба супруга работают тренерами и воспитывают молодое спортивное поколение района.

Имена супругов знакомы и близки каждому мамадышцу. Снежана Юрьевна – тренер-преподаватель по фигурному катанию, а Никита Юрьевич является тренером-преподавателем по хоккею. И сами супруги, и их воспитанники – обладатели множества кубков и наград.



Клиновы воспитывают сына Добрыню Никитича. Ни у кого нет сомнений, что он унаследует от своих родителей целеустремленность, волю к победе и огромную любовь к спорту, отмечает источник.



«Любовь друг к другу, любовь к работе, любовь к воспитанникам – это лишь малая часть того, чему могут научиться у них сверстники», – передает пресс-служба ведомства.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.