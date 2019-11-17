Кардиологи и сосудистые хирурги Казани обследовали тетюшан

(Казань, 17 ноября, «Татар-информ»). «Мобильная поликлиника» выехала в Большешемякинское сельское поселение Тетюшского района, пишет газета «Авангард».



Врачи из Казани за четыре дня провели обследование более двухсот жителей Большешемякинского, Большеатрясского, Большетурминского сельских поселений. Кардиолог, окулист, невролог, гинеколог, сосудистый хирург провели диспансеризацию сельчан по месту проживания и дали рекомендации для дальнейшего обследования в Тетюшской ЦРБ и РКБ.



«В августе поликлиника на колесах обследовала жителей Бакрчинского и близлежащих к нему сельских поселений Тетюшского района. Работа продолжается», – отметил главный врач района Ринат Салаватуллин.

В текущем году республиканский проект «Мобильные поликлиники» стал еще одной ветвью национального проекта «Здравоохранение», который запустили в Российской Федерации по инициативе Президента страны Владимира Путина. Подробнее об этом можно прочесть в издании «События недели».



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.