Слабовидящий нижнекамец стал кандидатом в мастера спорта по шоудауну

(Казань, 17 ноября, «Татар-информ»). Житель Нижнекамска Владимир Ангриков, несмотря на свои проблемы со зрением, является успешным человеком с перспективным будущим. Молодой человек профессионально занимается шоудауном – это смесь аэрохоккея и тенниса — и даже имеет разряд кандидата в мастера спорта. Об этом сообщает «НТР 24».



Владимир преподает в медицинском колледже и играет в настольный теннис. Он рос обычным мальчиком, окончил среднюю школу. Однако потом зрение начало ухудшаться, что привело его к полной слепоте. В 2016 году молодой человек завершил обучение в колледже в Башкортостане, здесь заметили его талант и пригласили на работу в Нижнекамск.

Сейчас Владимир Ангриков обучает слабовидящих нижнекамцев массажу. При этом молодой преподаватель увлечен не только педагогикой, он очень любит аудиокниги, а его любимым писателем является американский автор Дэн Браун.



Молодой человек мечтает, что в будущем врачи придумают способ восстановить сетчатку его глаз, и он сможет увидеть своих учеников, пациентов, партнеров по теннису, а также прочитать печатную книгу Дэна Брауна.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Нижнекамск вошел в пятерку городов России по обучению слепых массажистов.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.