Фигуристка Трусова одержала победу на московском этапе Гран-при

(Казань, 16 ноября, «Татар-информ»). Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова победила на московском этапе Гран-при по фигурному катанию и таким образом получила возможность выступить в финале, сообщает РИА Новости.

Юная фигуристка исполнила три четверных прыжка в произвольной программе, набрала 160,26 балла (по сумме двух программ 234,47) и обошла лидировавшую после короткого проката Евгению Медведеву. Медведева стала второй (225,76 балла), а американка Мэрайя Белл — третьей (205,67).

К слову, сегодня сразу несколько российских фигуристов в одиночном и парном катании выступили успешно на этапе. В мужском одиночном катании Александр Самарин (264,45), Дмитрий Алиев (264,45) и Макар Игнатов (252,87) заняли весь пьедестал.

Путевку в финал получили действующие чемпионы России в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов (212,15 балла).

Первое место в соревнованиях спортивных пар заняли россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (229,48 балла). Серебряные призеры Олимпиады-2018 в командном турнире Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали третьими (216,77 балла).

Финал пройдет в Турине с 5 по 8 декабря. В Москве проходит пятый по счету (из шести) турнир серии. Следующий этап состоится в Японии 22 — 24 ноября, где и определятся все финалисты из России, которые поедут в Турин.

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