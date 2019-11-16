В Москве пройдет татарский «Балафест»

(Казань, 16 ноября, «Татар-информ»). Завтра в Татарском культурном центре Москвы пройдет татарский фестиваль «Балафест», сообщает пресс-служба ВКТ.

Мероприятие начнется в 3 часа дня. Для детей от 3 до 8 лет состоятся эстафеты, мастер-классы, урок татарского языка. Также организуют песочное шоу и спектакль «Золотой колосок».

Подростки 9 — 14 лет смогут посетить урок от татарского видеоблогера, для девочек проведут мастер-класс по пошиву тюбетейки, а для мальчиков — по борьбе корэш. Кроме того, состоится фотосессия в национальных костюмах и дискотека.

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