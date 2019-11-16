В Казани победители фестиваля «Наше время — Безнен заман» получили полмиллиона рублей

(Казань, 16 ноября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Победителями фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время — Безнен заман» в этом году стала команда Казанского авиационного завода им. Горбунова. Они получили переходящий Кубок Президента РТ, подарки от спонсоров фестиваля и денежный сертификат на сумму 500 тыс. рублей. Лучшую команду наградила заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

«Позвольте поздравить с триумфом, вы прикасаетесь к самому яркому в жизни человека — искусству. Гордо несите флаги своих предприятий, своей республики», — обратилась она к победителям и участникам фестиваля.

По итогам всех конкурсов первое место в общекомандном зачете заняли ПАО «КАМАЗ», межрегиональная профсоюзная организация ПАО «Татнефть», АО «Аммоний», отдел образования исполкома Мамадышского района РТ, «Нижнекамскнефтехим», ГБОУ «Безопасность дорожного движения».

Проект позволил молодым людям от 18 до 35 лет, работающим на предприятиях и в организациях республики, проявить себя в музыке, хореографии, художественном слове. Участники фестиваля оказались настолько талантливыми, что на сцене их было не отличить от профессиональных артистов, отметил руководитель Республиканского агентства РТ по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

«В самодеятельности, оказывается, есть свой шарм, искренность, особая энергия. Спасибо вам за праздник», — поблагодарил конкурсантов Салимгараев.

Отдельный памятный подарок вручили и участнику, который был с фестивалем все семь лет его существования, — старшему мастеру по ремонту КИПиА Казанского порохового завода Андрею Волкову.

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