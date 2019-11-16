WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

16 ноября 2019, 20:06

Спорт

Наставник «Пармы» о поражении от УНИКСа: Большую часть игры мы держали под контролем

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Спорт

Наставник «Пармы» о поражении от УНИКСа: Большую часть игры мы держали под контролем

Казанцы вырвали победу у пермской команды в самом конце игры, опередив соперника на одно очко.

(Казань, 16 ноября, «Татар-информ»). Главный тренер пермской «Пармы» Казис Максвитис прокомментировал домашнее поражение от казанского УНИКСа (88:89) в лиге ВТБ, посетовав на недостаточно жесткую защиту своей команды в концовке.

Максвитис сразу же сослался на кадровые трудности «Пармы».

«Мы до конца не знали, будет ли играть Лоренцо Уильямс. Тони Карр и Алескандр Платунов выбыли из-за травм на неопределенный срок, поэтому на позиции разыгрывающих выступали Адас Юшкявичюс и Николай Жмако. Арнетт Моултри отстранен решением тренерского штаба по дисциплинарным причинам», — передает слова тренера пресс-служба турнира.

А главной причиной неудачи Максвитис посчитал недостаточно жесткую защиту в концовке.

«Жаль, что мы не закончили эту игру победой. Я думаю, что большую часть матча мы держали под контролем. К концу надо было играть жестче в защите», — заключил специалист. 

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