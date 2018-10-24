WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

16 ноября 2019, 19:50

Спорт

«Нефтехимик» проиграл второй раз подряд

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Спорт

«Нефтехимик» проиграл второй раз подряд

Фото: архив/Ильнар Тухбатов

Нижнекамская команда потерпела поражение в домашнем матче против «Спартака».

(Казань, 16 ноября, «Татар-информ). Прервав свою рекордную победную серию позавчера в Ярославле, сегодня нижнекамцы снова проиграли, на этот раз дома столичному «Спартаку» со счетом 1:4.

«Локомотив» по всем параметрам оказался сильнее «Нефтехимика» в прошлом туре, но нижнекамцы должны были отойти от неудачи, вернувшись на родную арену. Однако не получилось — снова проиграли, второй раз за три дня.

Москвичи впервые отличились уже в середине первого периода, шайбу забросил Артем Федоров. Как ни старались на глазах родной публики хозяева отыграться, сделать им это не удалось. Более того, в начале второго периода москвичи усилиями Анселя Галимова удвоили свое преимущество. Еще через 11 минут Михаил Юньков сделал счет 0:3. Голкипер «Нефтехимика» Константин Барулин отправляется на скамейку запасных, его меняет Александр Шарыченков.

В середине третьего надежда хозяев возродилась было после гола Дамира Шарипзянова, но всего через пять минут Федоров в большинстве сделал дубль, сняв все вопросы о победителе матча, 1:4.

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Спартак» (Москва) — 1:4 (0:1, 0:2, 1:1). Шайбы забросили: Шарипзянов — Федоров (11, 54), Галимов (24), Юньков (35). Штраф: 10-6.

После 30 матчей в активе нижнекамцев осталось 33 очка, команда опустилась на шестое место на Востоке. В следующем туре 18 ноября «Нефтехимик» примет дома столичное «Динамо».

 

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