Димитрис Прифтис о победе в Перми: «Сегодня мы имели достаточно везения»

(Казань, 16 ноября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер казанского УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал «нервную» победу казанцев в Перми над «Пармой» (89:88) в лиге ВТБ, признав, что гостям сопутствовала удача.

«Обе команды были достойны победы, и концовка матча это наглядно показала», — передает слова Прифтиса пресс-служба турнира.

Наставник казанцев отметил сложный график игр и проблемы по ходу матча в Перми.

«У нас была очень тяжелая неделя: два дня назад мы провели тяжелую игру, после которой мы сутки добирались до Перми, оставшись без должной подготовки. Сегодня мы столкнулись с некоторыми проблемами по ходу игры, но тем не менее мы действовали достаточно успешно и имели достаточно везения, чтобы довести встречу до победы», — посчитал наставник казанцев.

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