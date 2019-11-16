Предприниматели РТ смогут получить консультацию у специалистов Роспотребнадзора

(Казань, 16 ноября, «Татар-информ»). В целях повышения открытости и доступности сведений о своей деятельности специалисты Роспотребнадзора РТ 20 ноября проведут день открытых дверей для татарстанских предпринимателей, информация об этом размещена на сайте ведомства.

«Единые дни „открытых дверей“ для предпринимателей проходят в управлении ежемесячно каждую третью среду месяца, а также ежеквартально в третий четверг третьего месяца квартала», — отмечает пресс-служба.

Обратиться с интересующим вопросом казанцы смогут с 2 до 4 часов дня по адресу: Казань, ул. Большая Красная, № 30. Адреса территориальных отделов управления размещены на сайте ведомства.

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