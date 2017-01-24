WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

16 ноября 2019, 18:22

Спорт

Победа в битве нервов в Перми: УНИКС сделал положительным свой баланс в лиге ВТБ

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Спорт

Победа в битве нервов в Перми: УНИКС сделал положительным свой баланс в лиге ВТБ

Фото: архив/Ильнар Тухбатов

Казанцы в гостевом матче обыграли «Парму» со счетом 89:88, вырвав победу в самом конце игры.

(Казань, 16 ноября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня казанский УНИКС обыграл в Перми местную «Парму» со счетом 89:88, вырвав победу в самой концовке. Теперь в активе казанцев стало 4 победы при трех поражениях.

Определенная тревога перед этой встречей была: в прошлом сезоне два поражения (дома и в гостях) от пермяков лишили казанцев первого места по итогам регулярного чемпионата лиги ВТБ. Раньше уральцы также доставляли неприятные хлопоты УНИКСу, а в предыдущем туре лишь на последних секундах единоличный лидер турнира, идущий без поражений «Химки» с огромным трудом вырвал победу у «Пармы».

В Пермь казанцы прилетели из столицы Словении, где играли на Кубке Европы с «Олимпией», также у них была пересадка в Москве, поэтому двойной выезд изначально представлялся проблемным.

Как бы то ни было, игру в Перми гости начали в таком составе: Реймар Морган, Эррик Макколлум, Алекс Тайес, Вангелис Манцарис и Евгений Колесников. 

Дебют остался за пермяками, за счет хорошей организации нападения «Парма» быстро повела в счете, 11:2. За половину стартовой четверти казанцы смогли набрать лишь 5 очков, 16:5. Еще и «трехи» полетели у хозяев, 19:8. Но постепенно гости наладили свои взаимодействия: пять очков кряду набрал Морган, 20:16. А на последней секунде первой четверти чудо-бросок со своей половины удался Павлу Сергееву, 23:19.

В середине второго периода после дальнего попадания Джамара Смита счет стал равным, 28:28. Затем впервые в матче гости вышли вперед, 31:35 от рук Макколлума. Однако две подряд «трехи» позволили уральцам снова лидировать в счете, 44:39 — итог первой половины.

Упорнейшая борьба продолжилась и в третьей четверти. Ценой больших усилий гости почти ликвидировали отставание в 8 очков, 47:39 в начале периода. Очень вовремя разыгрался Смит, 60:59, наконец Макколлум вновь сравнивает счет, 64:64, но на последний перерыв команды ушли с небольшим преимуществом хозяев, 66:64.

Последняя четверть стала настоящим триллером: на локоть Макколлума нарвался своим лбом пермяк Артем Забелин, с трудом покинувший площадку с разбитым в кровь лицом. Достаточно сказать, что игра продолжалась два часа 23 минуты против обычных полутора часов. Не доиграли из-за пяти фолов лидеры гостей Морган и Макколлум. Именно Макколлум вновь вывел казанцев вперед дальним броском, 69:72. Пермяки догоняют и перегоняют, 83:79. И вновь УНИКС впереди после меткого броска Смита, 85:86. Последняя минута показалась вечностью. «Парма» не реализует пять штрафных подряд, но арбитры раз за разом фиксируют фолы у казанцев. В том числе и за секунду до конца основного времени при счете 87:89. Один штрафной из двух последних пермяки забивают, и только тут все закончилось, 88:89. 

«Парма» (Пермь) — УНИКС (Казань) — 88:89 (23:19, 21:20, 22:25, 22:25). Самые результативные: «Парма» — Юшкевичус (34), Мейерис (15); УНИКС — Смит (31), Макколлум (18), Морган (12).

Теперь в активе казанцев стало 4 победы при 3 поражениях. В следующем туре 25 ноября УНИКС примет дома питерский «Зенит». А 20 ноября в рамках группового турнира Кубка Европы дома же казанцы сыграют с французским «Нантером».

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