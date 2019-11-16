«Это лучший фестиваль»: Минниханов открыл гала-концерт «Наше время – Безнен заман»

(Казань, 16 ноября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). В Казани начался заключительный гала-концерт VI ежегодного открытого республиканского телевизионного фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время — Безнен заман». Участников и организаторов фестиваля поприветствовал Президент РТ Рустам Минниханов.

«Нет никакого сомнения в том, что это лучший фестиваль нашей страны среди творческой рабочей молодежи», — заявил Минниханов.

Президент РТ назвал участников «золотым фондом» республики и похвалил их за то, что они находят время не только на работу, но и на творчество.

«Да, мы любим раскрученных артистов, но эти люди намного ценнее», — отметил Минниханов, приветствуя и поздравляя всех участников конкурса.

Гала-концерт начался с парада лауреатов фестиваля. Отметим, что до этого участники прошли финальные туры в Казани 13-14 ноября. Они представили свои номера в номинациях «Хореография», «Музыка», «Минута славы» и «Визитка-презентация» — «Наше предприятие-гордость моей страны!».

Республиканский телевизионный фестиваль творчества работающей молодежи «Наше время — Безнен заман» проводится при поддержке Президента Татарстана Рустама Минниханова и под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

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