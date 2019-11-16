В Госдуме прокомментировали идею установить минимальную планку зарплат для бюджетников

(Казань, 16 ноября, «Татар-информ»). Глава Комитета Госдумы РФ по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал законопроект о минимальной планке зарплат для бюджетников, отметив, что сама идея повышения зарплат достойна поддержки, сообщает РИА Новости.

«Считаю, что труд учителя и врача в России недооценен при такой нагрузке — физической и моральной. Поэтому если предлагается увеличить и зафиксировать минимальный размер оплаты труда, я всегда буду выступать за», — рассказал Нилов.

Однако, говоря о законопроекте, внесенном в Госдуму парламентом Республики Северная Осетия — Алания, глава комитета указал на необходимость экономических расчетов. Он пояснил, что в законопроектах, которые наверняка приведут к увеличению бюджетных расходов, нужно четко прописывать источники финансирования.

Авторы внесенной накануне в Госдуму инициативы считают, что минимальная планка зарплат бюджетников (педагоги, медработники и сотрудники учреждений культуры) должна быть не ниже двух прожиточных минимумов в соответствующем регионе. В финансово-экономическом обосновании говорится, что в случае принятия закона источником возможных расходов финансирования бюджета будут доходы, выросшие из-за улучшения внутриэкономической ситуации, роста экономики и производственной сферы.

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