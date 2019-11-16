В Нижнекамске на мини-ярмарке вакансий трудоустроили шесть человек

(Казань, 16 ноября, «Татар-информ»). 47 жителей Нижнекамска посетили мини-ярмарку вакансий в Центре занятости населения. Шестеро из них получили направления на предприятия. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района.



Всего же были представлены 29 вакансий от «УАТ-НКНХ», «КамЭнергоМаша», «Завода Эластик», «Кеннард-НК»: требовались охранники, слесари, водители и многие другие.

В ходе мероприятия специалисты рассказали проконсультировали посетителей по вопросам законодательства о труде и занятости. Кроме того, нижнекамцам показали возможности портала «Работа в России», где собраны все вакансии центра занятости.

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