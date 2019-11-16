В Казани завершился финал соревнований по плаванию среди граждан третьего возраста

(Казань, 16 ноября, «Татар-информ»). Вчера в Казани состоялся финал республиканских соревнований по плаванию среди граждан старшего поколения Республики Татарстан «Третий возраст», проходящих в рамках федерального проекта «Старшее поколение». Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Первый этап соревнований проходил во всех районах, а также Казани и Набережных Челнах, в них приняли участие более тысячи татарстанцев старшего возраста. Победители в личных соревнованиях первого этапа стали участниками финальных соревнованиях в Казани — во Дворце водных видах спорта собрались около ста спортсменов.

«Программа финального этапа включала в себя индивидуальные соревнования среди мужчин и женщин вольным стилем на дистанции 25 метров, а также смешанную эстафету 2×25 метров», — говорится в сообщении.

Организаторы соревнований — Министерство спорта РТ и Региональное Отделение Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по РТ, органы физической культуры и спорта исполнительных комитетов муниципальных образований республики.

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