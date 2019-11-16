(Казань, 16 ноября, «Татар-информ»). В Челнах мужчина украл из раздевалки спасателей ЗПСО №6 деньги и документы. Об этом сообщает собственный корреспондент ИА «Татар-информ» из Набережных Челнов.

«Накануне около половины девятого утра мужчина вошел в здание ЗПСО № 6. Когда его спросили, что он тут делает, незнакомец ответил, что ждет кого-то из диспетчерской службы, которая располагается на 2-м этаже», – рассказал собственный корреспондент агентства.

После этого злоумышленник проник в раздевалку ЗПСО, где украл у одного из сотрудников все документы (в том числе паспорт) и деньги.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о происшествии, просьба звонить по телефону: 8-8552-49-11-01.

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