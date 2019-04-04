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Татар-информ

16 ноября 2019, 15:00

Спорт

Казанский «Зенит» обыграл «Динамо» во втором туре полуфинала Кубка России по волейболу

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Спорт

Казанский «Зенит» обыграл «Динамо» во втором туре полуфинала Кубка России по волейболу

Фото: архив/Ильнар Тухбатов

«Зениту» остался один шаг до «Финала четырех» Кубка России.

(Казань, 16 ноября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Во втором туре полуфинального этапа Кубка России казанский «Зенит» обыграл «Динамо» из Ленинградской области со счетом 3:0. Теперь лишь одна победа отделяет казанцев от выхода в «Финал четырех».

Пока казанцам везет на соперников в полуфинальном турнире Кубка страны. Вчера «Зенит» обыграл «Самотлор» в трех партиях. Сегодня с тем же счетом 3:0 было повержено «Динамо» из Ленинградской области. Обе команды явно уступают в классе «Зениту». Да и в первом туре динамовцы уступили хозяйскому «Локомотиву» 0:3.

Сегодняшний матч казанцы начали в таком составе: Цветан Соколов, Артем Вольвич, Алексей Кононов, Александр Бутько, Максим Михайлов и либеро Валентин Голубев. 

Первую партию успешнее начали динамовцы, сделав отрыв с первых же розыгрышей — 6:9. Эйсом на этом отрезке отметился Антон Ботин. Казанцы переломили ход партии в середине, сравняв счет на подачах Соколова — 10:10. В середине сета на площадке шла равная борьба. Несколько раз «Динамо-ЛО» выходило на два очка вперед, несколько раз казанцы счет сравнивали. Исход сета решался в концовке, эйсом отметился Михайлов — 21:19. «Зенит» смог удержать преимущество и довести партию до победы.

Второй сет лучше начали уже казанцы — 6:1. А в середине партии команда Алексея Вербова вела с внушительным перевесом — 11:3. Полностью превзойдя динамовцев во всех элементах волейбола, «Зенит» сокрушил соперника во втором сете. Лишь в концовке динамовцы смогли немного сократить отставание с счете.

Захватили лидерство казанцы и в начале третьего сета. Однако динамовцы смогли отыграться, эйсом отметился их капитан Игорь Тисевич — 8:10, а в середине партии сравнять счет — 15:15. Впрочем, в третий части сета «Зенит» сделал рывок «плюс 3» — 19:16, и удерживал преимущество практически до конца сета. Но «Динамо» сумело потрепать нервы сопернику, сократив разницу в счете до минимума — 23:22, но развить успех все же не смогли. Казанцы сдержали атакующий натиск соперника, а динамовцы сами помогли, подав в сетку, 25:23 .

«Зенит-Казань» (Казань) — «Динамо» (Ленинградская область) — 3:0 (25:21, 25:17, 25:23).

Завтра в последнем туре казанцы сыграют с хозяевами турнира, новосибирским «Локомотивом». Победитель матча выйдет в «Финал четырех».

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