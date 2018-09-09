На референдумы по самообложению в Татарстане отправят наблюдателей

(Казань, 16 ноября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). За референдумами по вопросу введения самообложения в муниципалитетах РТ проследят наблюдатели корпуса «За чистые выборы». Пока наблюдатели проходят обучение, а 24 ноября отправятся на участки и смогут сообщать о нарушениях в специальный ситуационный центр. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал региональный координатор корпуса «За чистые выборы» в РТ Павел Соломонов.

«Сейчас мы проводим обучение наблюдателей, порядка 100-150 человек будут готовы, поэтому на каждом участке будет по наблюдателю. А ситуационный центр будет работать каждое воскресенье вплоть до 22 декабря. К сожалению, мы не „закрываем“ 2 района, но со следующей недели, с 24 ноября, мы будем присутствовать на всех участках», — поделился подробностями он.

Напомним, что референдумы по самообложению стартуют 17 ноября в Черемшанском и Верхнеуслонском районах РТ. В других муниципалитетах они запланированы на 24 ноября и 1, 8, 22 декабря 2019 года. Наблюдателей для референдумов выбрали из числа общественных деятелей и готовят, пользуясь опытом, полученном на выборах в Госсовет РТ в сентябре этого года. В частности, их учат не реагировать на провокации, отметил Павел Соломонов.

«Наш наблюдатель — это общественник, который зарекомендовал себя с наилучшей стороны, которому доверяют люди, он выполняет функцию арбитра, готов принимать решения, но при этом не ввязываться в конфликты, не реагировать на провокации», — подчеркнул Соломонов.

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