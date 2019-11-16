Глава «Татмедиа» наградил лучших полиграфистов регионального чемпионата WorldSkills

(Казань, 16 ноября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). В Казани в рамках завершения основного этапа регионального чемпионата WorldSkills выявили лучших в Татарстане полиграфических технологов.

«Не секрет, что участники во время обучения не имеют возможности применять дорогостоящее оборудование, и многие университеты не могут себе это позволить. Именно во время этих соревнований они получают очень большой опыт работы на полиграфических предприятиях, могут знакомиться с новой техникой, осваивать новые подходы», — сказал руководитель Республиканского агентства РТ по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

Куратором компетенции «Полиграфические технологии» является Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

Победителем компетенции стал Иван Соловьев, он приехал из Самары и учится на техника-технолога, полиграфиста и упаковщика в КНИТУ.

«Мне близка и знакома профессия полиграфиста, потому что многие в моей семье работают в этой области, я тоже решил этим заниматься, дальше развиваться в ней», — отметил победитель.

После регионального чемпионата Иван будет готовиться к национальному чемпионату, планирует там тоже одержать победу.

На региональном чемпионате по данной компетенции участвуют шесть человек — одна девушка и пять юношей. Все они — представители Казани. Ребята учатся в КНИТУ и занимаются издательским делом и редактированием. Подготовка молодых людей к чемпионату проходила на базе коммерческих типографий города.

Сегодня наградили школьников и студентов техникумов по 75 компетенциям WorldSkills и 38 JuniorSkills. Награждение прошло в Казани в КДК им. Ленина.

Порядка тысячи школьников по всему Татарстану приняли участие в региональном чемпионате и познакомились с движением WorldSkills.

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