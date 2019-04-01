Минниханов поручил усилить информирование жителей РТ о противопожарной безопасности

(Казань, 16 ноября, «Татар-информ»). За 10 месяцев текущего года на территории Татарстана возник 5 тыс. 21 пожар, в которых погибло 115 человек, это на 14,5% больше, чем в прошлом году. Об этом доложил министр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ — начальник Главного управления МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин на республиканском совещании в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми районами Президент РТ Рустам Минниханов.

Увеличение количества погибших при пожарах наблюдается в 17 муниципалитетах, сказал Рафис Хабибуллин.

«С начала года в Татарстане произошло 15 пожаров с групповой гибелью — всего в огне погибло 36 человек», — прозвучало на совещании.

Рафис Хабибуллин сообщил, что в 2016 году руководство республики поддержало предложение по установке автономных пожарных извещателей в домовладениях социально незащищенных граждан и тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

Один аппарат стоит примерно 250 рублей. На сегодняшний день в муниципальных районах в инициативном порядке установлено 12 тыс. 291 устройство в 6 тыс. 377 домовладениях.

Президент Татарстана поручил «Татмедиа» провести дополнительную работу по информированию населения о противопожарной безопасности, а также необходимости установки извещателей.

«Это не такие большие деньги. Каждый должен установить у себя дома такое устройство. Этот маленький датчик может сохранить человеку жизнь», — сказал Минниханов. Он добавил, что социально незащищенным гражданам извещатели установят за счет бюджетных средств.

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