В Татарстане завершился основной этап регионального чемпионата WorldSkills Russia

(Казань, 16 ноября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). В Казани завершился первый и основной этап регионального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia.

«Поздравляю от имени Правительства нашей республики с завершением первого самого основного этапа. Меня радует увеличение количества участников, меня радует число компетенций, которые с каждым годом увеличиваются, и меня очень радует расширение географии мест проведения чемпионата. Это говорит, что вся республика вовлечена в это движение», — сказал на закрытии основного этапа регионального чемпионата заместитель Премьер-министра РТ — министр образования и науки Татарстана Рафис Бурганов.

Он отметил, что по всем 96 взрослым компетенциям и 66 компетенциям юниорскиллс соревнования идут, но основной этап чемпионата прошел, и сегодня подводятся итоги. Два этапа еще осталось, поэтому завершение на всех 43 площадках соревнований будет чуть позже.

«Очень приятно, что многие ребята видят себя в своей профессии, уже сейчас они, участвуя в конкурсе, знают, где будут работать, чем будут заниматься. Для них это не просто получить первое место, а именно повысить свою ценность в последующем трудоустройстве», — отметил руководитель Республиканского агентства РТ по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

Сегодня наградили школьников и студентов техникумов по 75 компетенциям WorldSkills и 38 JuniorSkills. Награждение прошло в Казани в КДК им. Ленина.

Площадками чемпионата стали 43 локации по всей республике: от Бугульмы, Буинска и Елабуги до Казани, Нижнекамска, Тетюш и Иннополиса.

Порядка тысячи школьников по всему Татарстану приняли участие в региональном чемпионате и познакомились с движением WorldSkills.

В текущем сезоне регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Татарстан с учетом юниорских дисциплин соревновались в 19 новых компетенциях, включая охрану труда и Интернет вещей. Всего школьники поборолись по 162 компетенциям.

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