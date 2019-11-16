Перевозчики Казани ответили блогеру Варламову на критику в сторону «краснобусов»

(Казань, 16 ноября, «Татар-информ»). Перевозчики Казани ответили блогеру Илье Варламову на критику в сторону «краснобусов».

Ранее в соцсетях появилось видео, как в центре Казани водитель автобуса высаживает пассажиров буквально посредине дороги. Вскоре известный блогер Илья Варламов разместил на своей странице в соцсети пост, где критикует такое поведение водителей автобусов и намекает, что городским властям стоит разобраться в подобном «безобразии».

В ответ на пост блогера-урбаниста в Ассоциации АТП РТ заявили, что для анализа ситуации с автобуса уже изъята запись с видеорегистратора.

«Мы предполагаем, что такая ситуация могла возникнуть из-за образовавшегося перед остановкой долговременного затора. Пассажиры подошли к автобусу, водитель открыл двери, чтобы избежать ЧП и посадил людей», – рассказал ИА «Татар-информ» председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.

Также Темляков отметил, что в ассоциацию поступают многочисленные обращения пассажиров на то, что именно в пятницу к остановке «Плошадь Тукая» автобусам сложно подъехать из-за автомобильного затора. Стоит отметить, что через эту остановку проезжает порядка 12 автобусных маршрутов. Также там есть заезды на парковку крупного ТЦ, а таксисты высаживают пассажиров, что создает определенные трудности для водителей автобусов.

«Мы готовы вместе с Вами выйти на место, чтобы принять меры по существу. Чтобы сделать наш город еще удобнее как для пассажиров, так и для водителей общественного и личного транспорта», – обратились к Илье Варламову в Ассоциации АТП РТ.

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