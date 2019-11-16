(Казань, 16 ноября, «Татар-информ»). В Казани спасли рабочего, который не удержался и упал с одного здания на крышу другого. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сегодня в 9.24 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что на Казанском авиационном заводе им. Горбунова с высоты на крышу соседнего здания упал 39-летний рабочий.

Прибывшие на место спасатели поднялись на крышу здания завода на автовышке, зафиксировали пострадавшего на жестких носилках и с помощью альпинистского снаряжения спустили его на землю. Затем спасатели совместно с медиками скорой доставили рабочего в 7-ю горбольницу.

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