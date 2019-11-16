Енотов из казанского питомника продают из-за нехватки финансирования

(Казань, 16 ноября, «Татар-информ»). В Казани из питомника «Вот енот» продают пятерых енотов из-за нехватки финансирования, сообщается в группе питомника Вконтакте.

«Мы верим, что в Вашем лице они обретут родителей и друзей на долгие годы», — говорится в сообщении в соцсети.

Отмечается, что одного енота продают за 10 тыс. рублей, зверькам не нужно никаких особых условий, а лишь небольшой и недорогой вольер для сна.

Также администрация питомника сообщила, что проект закрывается в Казани, и енотов придется перевезти в Санкт-Петербург, на что также нужны дополнительные средства.

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