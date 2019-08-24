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Татар-информ

16 ноября 2019, 11:26

Экономика и финансы

В Татарстане введено в эксплуатацию почти 80% жилья от плана

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Экономика и финансы

В Татарстане введено в эксплуатацию почти 80% жилья от плана

Фото: архив/Рамиль Гали

Президент РТ провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми районами республики.

(Казань, 16 ноября, «Татар-информ»). В Татарстане на 15 ноября введено в эксплуатацию 1,9 млн квадратных метров жилья, что составляет почти 80% от плана. Об этом доложил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин на республиканском совещании в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми районами Президент РТ Рустам Минниханов.

Как отметил министр, по инвестиционной программе Госжилфонда при Президенте РТ в 2019 году всего планируется построить 165 домов на 7 тыс. 838 квартир общей площадью 438,3 тыс. кв м. «В органы статистики отчитались по 94 домам на 3 тыс. 447 квартир площадью 192,9 тыс. кв. м», — доложил Файзуллин. 

В пределах выделенных на 2019 год бюджетных средств запланировано обеспечить жильем 447 семей. На 16 ноября заключены договоры по 142 жилым помещениям, по 164 помещениям — договоры на стадии заключения, сказал докладчик.

По программе многоквартирного инвестиционного жилья продолжается строительство 36 объектов, из которых в высокой степени готовности находится 31 дом, в средней степени — 5 домов, прозвучало на совещании.

Глава ведомства напомнил о необходимости своевременного оформления необходимой документации, в том числе паспорта готовности объекта к отопительному сезону. В республике эти документы не оформлены по ряду объектов в Зеленодольском и Лаишевском районах.

Президент Татарстана связался с руководством муниципалитетов по видеосвязи и поручил в течение недели полностью завершить данную работу.

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