В РТ для слабовидящих выпустили рельефно-графический альбом о гербах 43 районов

(Казань, 16 ноября, «Татар-информ»). В Республиканской специальной библиотеке для слепых и слабовидящих вышел в свет рельефно-графический альбом «Гербы муниципальных образований Республики Татарстан». Об этом сообщает пресс-служба библиотеки.

В книге представлены гербы всех 43 муниципальных районов, а также Казани, Набережных Челнов и герб Татарстана в виде адаптированных рисунков для слепых и слабовидящих. Картинки сопровождаются условными обозначениями на шрифте Брайля.





Издание состоит из двух альбомов. В первый альбом вошли геральдические символы районов восточной части Татарстана, а во второй – ее западной части.

Авторы книги считают, что издание даст возможность незрячим и слабовидящим людям познакомиться с символами, изображенными на гербах, историей каждого района и их особенностями в доступном формате.



Разработчик рельефно-графического пособия Айсылу Валеева отметила, что сложность в работе по адаптации заключалась в том, что гербы содержат множество мелких деталей, создавая так называемый «тифлошум».





«В создании копии, доступной для прочтения путем тактильного осмотра мелкие детали часто мешают, создавая тифлошум. Наша задача заключалась в том, чтобы целостность геральдических символов и их пропорции были не нарушены, и в то же время изображения остались доступными для прочтения незрячими людьми», – подчеркнула разработчик.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.