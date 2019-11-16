В Казани пьяный таксист вылетел на «красный» и насмерть сбил 90-летнюю женщину

(Казань, 16 ноября, «Татар-информ»). В Казани пьяный водитель иномарки «Рено» вылетел на «красный» и насмерть сбил 90-летнюю женщину. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.



Сегодня около шести утра на перекрестке улиц Павлюхина и Назарбаева водитель иномарки вылетел на запрещающий сигнал светофора и сбил пожилую женщину, которая переходила проезжую часть.

«От полученных травм 90-летняя женщина скончалась на месте происшествия. Известно, что водитель иномарки находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения», – уточнили в пресс-службе МВД по РТ.

Как стало известно агентству от свидетелей аварии, смертельную аварию устроил водитель такси.



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