Павел Малков: Росстат будет активно использовать большие данные при переписи-2020

(Казань, 16 ноября, «Татар-информ»). Росстат готовит концепцию работы с большими данными и планирует использовать их в рамках Всероссийской переписи населения 2020 года. Об этом сообщает медиаофис ВПН-2020.



По словам руководителя Федеральной службы государственной статистики Павла Малкова, работа с большими данными является перспективным и активно развивающимся направлением.

На международной конференции «Цифровая повестка для статистики: оперативность, качество и открытость», проходившей в Москве 14-15 ноября, руководитель ведомства заявил, что рамках предстоящей в следующем году переписи населения в стране Росстат будет активно использовать большие данные.

«В первую очередь, мы ориентируемся на данные операторов мобильной связи. Они позволят нам уточнить и проверить корректность информации, собранной в ходе переписи через портал "Госуслуги" и переписчиками», – уточнил Павел Малков.

По его словам, возглавляемое им ведомство разрабатывает концепцию применения больших данных в статистике, работа над документом завершится через несколько месяцев и он увидит свет в 2020 году.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», в ходе Всероссийской переписи населения 2020 года постоянно проживающих в стране попросят ответить на 30 вопросов, а временно гостящих здесь иностранцев – на семь.

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