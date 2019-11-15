Нижнекамск получит 480 млн рублей по нацпроекту на ремонт дорог в 2020 году

(Казань, 16 ноября, «Татар-информ»). В будущем году в Нижнекамске продолжится ремонт и строительство дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает «НТР 24».



Город получит 480 млн рублей, из них 432 млн рублей будет выделено из федерального бюджета. На выделенные средства в Нижнекамске построят новую дорогу в конце проспекта Мира, которая соединит его с улицей Корабельная.

Также в рамках национального проекта проложат дорожное полотно и обустроят прилегающую территорию по проспекту Шинников — на участке протяженностью 2,1 километра от улицы Баки Урманче до улицы Менделеева.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что всего Татарстане по нацпроекту в 2020 году отремонтируют 154 км дорог на 5,3 млрд рублей.

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